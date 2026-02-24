Ferran Torres e Pedri revelaram as «novas» regras de Hansi Flick no que toca à pontualidade e há quem tenha de pagar 40 mil euros por chegar atrasado em dia de jogo (dez minutos).

Os pormenores foram divulgados no programa El Hormiguero, sendo que o médio espanhol brincou com a situação e garantiu nem querer pensar no valor da multa caso tivesse um atraso de 20 minutos...

«Relativamente à pontualidade, mudámos um pouco. Se chegares atrasado, pagas uma multa. Em dia de jogo, o valor é de 40 mil euros por um atraso de dez minutos. Nem imagino o valor a pagar por 20 minutos, mais vale enviar também uma foto de um anti-inflamatório», refere Pedri.

Já num ambiente mais descontraído e questionados sobre um jogador que gostariam de ter no Barcelona, proveniente do Real Madrid, a resposta foi unânime: «Mbappé».