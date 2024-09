Está encontrado o substituto para Ter Stegen e é um nome nada menos do que surpreendente.

Wojciech Szczesny, que havia anunciado um ponto final na carreira há um mês, após rescindir com a Juventus, revelou ao jornal catalão Sport já deu o sim ao Barcelona.

«Respeito muito a história do Barça. É um dos melhores clubes do mundo. Compreendo a situação difícil que surgiu após a lesão do Ter Stegen e penso que seria desrespeitoso da minha parte não considerar esta opção», afirmou o guarda-redes polaco de 34 anos, que esteve em Marbella a passar os últimos dias de verão.

Segundo informações da imprensa polaca, Szczesny fará exames médicos na quinta-feira para assinar pelo Barça.

Recorde-se que Ter Stegen sofreu no último fim de semana uma rotura completa do tendão rotuliano do joelho direito e não deverá jogar mais esta época. Depois desta notícia, Hansi Flick admitiu publicamente ir ao mercado para reforçar a equipa com um jogador livre, já que neste momento tem como opções para a baliza Iñaki Peña e Ander Astralaga.