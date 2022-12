O presidente da Liga Espanhola voltou a responder a Joan Laporta, presidente do Barcelona, que tem mostrado a sua insatisfação relativamente ao encaixe financeiro do seu clube em termos de direitos televisivos.

Na sua conta de Twitter, Javier Tebas dirigiu-se a Laporta e compartilhou dados sobre a repartição das verbas das transmissões televisivas, comparando a Liga Espanhola com a Premier League inglesa.

«Estimado Joan Laporta, mostro-te estes dados da repartição dos direitos de TV do Barcelona comparando com os clubes da Premier League. São perfeitamente competitivos», referiu Tebas, acrescentando que «a Liga Espanhola arrecada menos, mas vocês (Barcelona) encaixam tanto como os maiores clubes da Premier League». «Há que se informar antes de 'rasgar'», acrescentou em jeito de remoque o presidente da Liga Espanhola, que pelo menos para já ainda não teve réplica a este tweet por parte do presidente do Barça.