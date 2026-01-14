Hansi Flick, treinador do Barcelona, admite estrear João Cancelo no duelo com o Racing Santander, para os oitavos de final da Taça do Rei, apenas dois dias depois de o defesa português ter sido apresentado como reforço dos catalães.

«Cancelo? Pode jogar alguns minutos, é algo que temos planeado», afirmou o treinador alemão, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o vice-líder da II Liga espanhola, agendado para esta quinta-feira (20h00).

Flick foi igualmente questionado sobre a demissão de Xabi Alonso do cargo de treinador do Real Madrid, poucas horas depois de o Barcelona ter derrotado os merengues na final da Supertaça espanhola.

«É futebol, não é um tema que me preocupe. Tenho uma relação muito boa com o Xabi, que é um treinador fantástico e tem um grande futuro. Desejo-lhe o melhor», limitou-se a comentar o técnico alemão.