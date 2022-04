O Barcelona fez história neste domingo... pelos piores motivos. Pela primeira vez na sua história, o Barça perdeu três jogos seguidos em casa, somado ao desaire deste domingo com o Rayo Vallecano às derrotas com o Eintracht Frankfurt e com o Cádiz.

Vinte e dois anos depois, o Rayo Vallecano voltou a vencer em Camp Nou e aumentou a crise de resultados do Barcelona de Xavi Hernández.

O Rayo Vallecano marcou na primeira oportunidade que teve na partida, aos 8m, por Álvaro Garcia, e depois agarrou-se com tudo o que pôde aos três pontos, num jogo em que Bebé não saiu do banco.

O Barcelona tentou dar a volta ao resultado de todas as formas possíveis, teve até algumas bolas nos ferros, mas voltou a não ser feliz diante do seu público.

Esta derrota dos blaugrana relança ainda mais a luta pelo segundo lugar, deixando o Barcelona com os mesmos 63 pontos que o Sevilha, que tem mais um jogo, e apenas dois de vantagem sobre o At. Madrid de João Félix.

Já o Real Madrid é lider, com 78 pontos e o título é uma questão de tempo.