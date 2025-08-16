O Barcelona entrou com o pé direito na edição de 2025/26 da Liga Espanhola e venceu o Maiorca por 3-0, num jogo marcado por duas expulsões na equipa da casa, ambas no decorrer da primeira parte.

Logo aos sete minutos, Raphinha colocou o nome na lista de marcadores e abriu o ativo no encontro, sendo que aos 23 foi a fez de Ferran Torres fazer o mesmo e dar outro conforto aos catalães. Ora, melhor só mesmo o que aconteceu aos 33 e aos 39 minutos.

Morlanes, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta e acabou expulso, sendo que Muriqi foi pelo mesmo caminho e viu o vermelho direto, depois de uma entrada bastante imprudente sobre o guarda-redes do Barcelona.

Veja as duas expulsões do Maiorca:

O resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo apenas mereceu destaque por mais um lance de génio do mágico Lamine Yamal. No frente a frente com a defensiva adversária, o espanhol trocou-lhe as voltas e fletiu para dentro, acabando por rematar em arco e sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Assista aqui ao golo de Lamine Yamal: