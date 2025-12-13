VÍDEO: Barcelona bate Osasuna graças a «bis» de Raphinha
Catalães somam sétima vitória consecutiva para a Liga Espanhola e ampliam (à condição) a vantagem para o Real Madrid
O Barcelona recebeu e venceu o Osasuna por 2-0, num jogo que demorou até ser resolvido, já que ambos os golos apenas foram apontados no decorrer do segundo tempo.
A jogar em casa e com a possibilidade de ampliar a vantagem, ainda que à condição, para o Real Madrid na liderança da Liga Espanhola, os catalães até festejaram o golo de Ferran Torres, mas o avançado estava em posição irregular e o lance não contou.
Certo é que este foi um dos únicos lances de registo nos primeiros 45 minutos e as equipas recolheram aos balneários com o nulo no marcador.
Saltamos para a segunda parte, bem mais mexida e com o domínio habitual da posse da bola por parte do Barcelona. Os adeptos tiveram de esperar até aos 70 minutos para gritarem «golo», já que foi aí que apareceu Raphinha.
Com tempo e espaço para ganhar metros no corredor central, o internacional brasileiro fez o que melhor sabe e, a passe de Pedri, rematou de fora da área para um belíssimo golo.
Este momento galvanizou os comandados de Hansi Flick, que aos 86 minutos voltaram a colocar a bola no fundo da baliza do Osasuna. Erro defensivo do outro mundo dos visitantes e Raphinha aproveitou para fazer o «bis», com um desvio certeiro ao segundo poste.
O triunfo permite ao Barcelona ampliar para sete os pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que ainda tem de jogar nesta 17.ª jornada. Já o Osasuna mantém-se na luta pela permanência, com apenas 15 pontos somados.
No outro jogo desta tarde, o Maiorca recebeu e venceu o Elche por 3-1. Morlanes deu vantagem à equipa da casa aos cinco minutos e um autogolo de Maffeo serviu para as equipas recolherem aos balneários com tudo empatado.
Já nos minutos finais do segundo tempo, Mascarell (82 minutos) e Muriqi (89 minutos) carimbaram um triunfo importante para o Maiorca, que assim se afasta ligeiramente do fundo da tabela classificativa.