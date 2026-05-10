«El Clásico» terminou em «fiesta»!

O Barcelona venceu o Real Madrid e sagrou-se campeão espanhol diante do grande rival, que não contou com Kylian Mbappé.

Marcus Rashford abriu o marcador logo aos 9 minutos, com um golaço de livre, e Ferrán Torres ampliou a vantagem no marcador, aos 18m, numa grande jogada coletiva, após uma assistência primorosa de Dani Olmo.

O Barça estabeleceu bem cedo aquele que seria o resultado final num jogo marcado por algumas quezílias.

O grande duelo do futebol espanhol terminou em festa para os catalães, depois de começar com um minuto de silêncio por respeito a Hansi Flick, técnico alemão que está de luto pela morte do seu pai precisamente neste domingo.

É o 29.º título da Liga Espanhola dos «culés», que celebraram no relvado e nas bancadas do Camp Nou, ao som do «Cant del Barça».

Noutro jogo desta tarde, o Oviedo ficou com a descida de divisão quase sentenciada, após empatar 0-0 em casa com o Getafe, em jogo da 35.ª jornada.

Oviedo com descida quase sentenciada

O encontro ficou marcado pelas expulsões de Javi López, aos 54 minutos, e de Kwasi Sibo, aos 78, deixando o Oviedo em inferioridade numérica. Apesar da resistência, o nulo manteve‑se e quase sentenciou a queda do conjunto asturiano, que está no 20.º e último lugar, com 39 pontos, e só com uma conjugação de resultados altamente improvável pode salvar-se.