A perder por dois ao intervalo, o Barcelona operou uma reviravolta no terreno do Levante e venceu por 3-2, na segunda jornada da Liga espanhola.

Iván Romero e José Luis Morales, aos 15 e 45+7 minutos, marcaram os golos do Levante, colocando a equipa perto dos três pontos. Porém, um jogo de futebol é feito de duas partes e só acaba quando o árbitro apita.

À entrada do segundo tempo, Pedri, aos 49 minutos, reduziu o marcador. Logo de seguida, aos 52m, Ferran Torres empatou.

O golo da vitória, neste caso o autogolo, surgiu já em tempo de compensação, aos 90+1 minutos. Elgezabal enganou-se e finalizou o cruzamento milimétrico de Lamine Yamal.

O Barcelona segue assim com duas vitórias, enquanto o Levante apenas sabe perder.

No outro jogo deste sábado, o português André Silva estreou-se pelo Elche com um empate no terreno do Atlético Madrid, por 1-1. Sorloth abriu o marcador aos oito minutos e Rafa Mir empatou aos 15. André Silva foi lançado na segunda parte, aos 67 minutos.

Em duas partidas, a equipa de Diego Simeone soma apenas um ponto. O Elche soma dois.

Por fim, o Maiorca empatou a uma bola na receção ao Celta de Vigo.

Javier Rueda colocou a equipa visitante na frente, aos 38 minutos, e Mateu Morey Bauza empatou perto do fim (88m). O português Samu Costa continua lesionado e ainda é baixa no Maiorca. Até ao momento, ambas as equipas somam um ponto.