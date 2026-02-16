Depois da goleada sofrida frente ao Atlético Madrid, para a Taça de Espanha, o Barcelona voltou a perder, desta feita para a Liga. Na visita ao Girona, os culés perderam (2-1) e falharam, assim, o assalto à liderança do campeonato.

João Cancelo foi suplente não utilizado. Na primeira parte não houve golos, mas houve emoção já na compensação. Lamine Yamal falhou uma grande penalidade (45+1m) e desperdiçou, assim, a oportunidade de adiantar os visitantes no marcador.

O Barcelona lá marcou primeiro, mas foi preciso esperar pela segunda parte. Pau Cubarsi inaugurou o marcador ao minuto 59. Porém, a liderança demorou pouco tempo. Três minutos depois, Thomas Lemar voltou a colocar tudo igual (62m).

Já nos instantes finais surgiu o golo do triunfo para o Girona. Fran Beltran, ex-Celta de Vigo, vestiu a capa de herói e operou a reviravolta aos 87 minutos.

O Girona ficou, ainda, reduzido a dez unidades, depois de Joel Roca ver o vermelho direto em tempo de compensação (90+9m).

Com esta derrota (2-1), o Barcelona falha o assalto à liderança e está em segundo com 58 pontos – a dois do líder Real Madrid. O Girona, por sua vez, está em 12.º com 29 pontos.

