O Barcelona venceu fora o Athletic Bilbao por 1-0 e manteve a vantagem de nove pontos que tinha sobre o Real Madrid à entrada da 25.ª jornada da Liga espanhola.

O ex-V. Guimarães e Sporting Raphinha foi o autor do único golo do jogo, assinado nos descontos da primeira parte. O golo foi inicialmente invalidado pelo fora de jogo, mas o VAR retificou a decisão da equipa de arbitragem.

O emblema culé teve de saber sofrer na reta final do jogo e precisou de um Ter Stegen inspiradíssimo na baliza para sair do País Basco com os três pontos.

Mas precisou também de mais do que isso. A começar por nova decisão favorável do videoárbitro quando aos 87 minutos Iñaki Williams teve o empate anulado por uma mão de Iker Muniain no arranque da jogada.

Já em tempo de compensação, Nico Williams esbanjou uma oferta do irmão mais velho numa jogada esquizofrénica que teve ainda mais duas tentativas - de Yuri Berchiche e Gorka Guruzeta - que esbarraram na muralha catalã.

Também neste domingo, o Betis - com Rui Silva e sem o castigado William Carvalho - empatou fora com o Villarreal a um golo e segue no 5.º lugar da Liga espanhola à mesma distância - três pontos - do 4.º (a Real Sociedad, que empatou a um golo em Maiorca). Borja Iglesias deu vantagem à equipa de Sevilha na primeira parte, mas na etapa complementar Yeremi Pino fez o empate.

Destaque ainda para o triunfo importantíssimo do Sevilha por 2-1 na receção ao Almeria, o que permitiu à equipa da Andaluzia deixar a zona de despromoção. Ocampos (de penálti aos 45+2m) e Lamela (73m) fizeram os golos que permitiram aos anfitriões corrigirem uma entrada em falso que teve como consequência um golo de Akieme logo aos 2 minutos.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN