O Barcelona entrou em campo esta quinta-feira já a saber do triunfo do Sevilha diante do Levante e precisava de vencer para manter o segundo posto da La Liga. O conjunto catalão deslocou-se ao País Basco e bateu a Real Sociedad, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada.

Depois de uma jogada em que Ousmane Dembelé enviou a bola ao poste, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang marcou o único golo do encontro, aos 11 minutos, após um passe em balão de Ferran Torres.

Apesar do maior domínio, o Barça baixou a guarda quando conseguiu colocar-se em vantagem e poderia mesmo ter saído para o intervalo empatado a uma bola, não fosse o desperdício de Alexander Isak, na cara de Ter Stegen, em cima do apito.

No segundo tempo, a Real Sociedad foi em busca da igualdade, com Januzaj no corredor esquerdo a servir os companheiros, entre eles Alexander Sorloth que, tal como o companheiro de posição, também esteve com a pontaria desafinada.

Após o descanso, de resto, o Barcelona somou apenas um remate, que nem sequer saiu enquadrado com a baliza.

Nota ainda para Gerard Piqué, envolvido numa polémica com escutas durante esta semana, que foi assobiado durante todo o encontro, mas os apupos foram ainda mais audíveis no momento em que o central blaugrana foi substituído, aos 82 minutos.

O Barcelona, com 63 pontos, é segundo classificado no campeonato espanhol, em igualdade pontual com o terceiro, o Sevilha, que tem mais um jogo realizado. A Real Sociedad perdeu a oportunidade de subir ao quinto posto e continua no sexto lugar.

[Imagens vídeo Eleven Sports]