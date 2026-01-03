O Barcelona deslocou-se até ao reduto do Espanhol e conseguiu levar a melhor no dérbi, por 2-0, graças aos golos de Dani Olmo e Lewandowski, já nos últimos minutos do jogo.

A primeira parte foi difícil para os visitantes e líderes da Liga Espanhola, que conseguiram enquadrar apenas um remate com a baliza de Dmitrovic, mas o cenário foi diferente no regresso dos balneários. Hansi Flick mexeu na equipa aos 64 minutos e lançou os autores de ambos os golos do Barcelona.

Aos 86 minutos, Dani Olmo concluiu com classe um lance coletivo muito bem trabalhado. Fermín percebeu o movimento do colega de equipa, que dentro da área «só» teve de picar a bola por cima do guarda-redes e levar à loucura os adeptos do Barcelona presentes em Cornellà.

Pouco depois foi a vez de Lewandowski aplicar a machadada final no adversário e novamente com Fermín em destaque. O jovem médio conteve a pressão do adversário, entrou na área do Espanhol e não foi egoísta ao servir o avançado polaco para o 2-0. Lewandowski fez o que melhor sabe e concluiu com um chapéu o lance decisivo no encontro.

Assim sendo, o Barcelona sabe que pelo menos pode manter a vantagem de quatro pontos para o Real Madrid na liderança da Liga Espanhola, sendo que os merengues ainda têm de jogar nesta 19.ª jornada da prova. O Espanhol mantém-se na quinta posição e de forma isolada, com 33 pontos e mais cinco do que o Betis.

No outro jogo deste sábado, o Villarreal (sem Renato Veiga) foi ao reduto do Elche vencer por 3-1 e segurar o terceiro posto na Liga Espanhola.

Logo aos sete minutos, Moleiro colocou os visitantes em vantagem no encontro e pouco depois foi a vez de Mikautadze (13 minutos) ampliar para 2-0 a diferença no marcador. À passagem da meia-hora de jogo, foi a vez de Martim Neto reduzir a desvantagem e devolver a esperança aos adeptos da casa, sendo que o 2-1 se manteve até ao intervalo. No segundo tempo, Pedraza confirmou o triunfo do Villarreal aos 83 minutos e a segunda derrota em três jogos ao Elche, que ocupa o nono lugar da tabela.