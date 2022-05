Foi sofrido, mas o Barcelona venceu esta noite na deslocação ao terreno do Betis (2-1), em jogo da 35.ª jornada da La Liga.

Nos béticos, não houve nenhum português no onze titular, mas Rui Silva foi chamado logo aos 17 minutos para substituir Claudio Bravo na baliza.

E golos, só na segunda parte, e nos últimos 15 minutos. Foram os culés os primeiros a marcarem, por Ansu Fati – ele que tinha entrado há alguns instantes –, aos 76 minutos, após passe de Jordi Alba.

A resposta do Betis surgiu logo a seguir, ao minuto 79 – o mesmo em que William Carvalho foi lançado –, e por um ex-Barça: foi Marc Bartra a fazer o empate, assistido por Fekir.

Nos descontos, quando todos pensavam no empate, Jordi Alba vestiu o papel de goleador e, com uma assistência de Dani Alves, fez o 2-1 aos 90+4 minutos, num grande remate.

Com este triunfo, o Barcelona cimenta o segundo lugar, a duas rondas do final do campeonato. Já o Betis continua em quinto, mas pode ficar mais distante dos lugares de Champions.