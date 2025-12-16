VÍDEO: Barcelona vence equipa do terceiro escalão e avança na Taça
Gonçalo Guedes foi titular no triunfo da Real Sociedad frente ao Eldense
O Barcelona venceu o Guadalajara, do terceiro escalão espanhol, por 2-0 nos 16 avos da Taça de Espanha. Os golos do triunfo surgiram já nos últimos minutos.
Christensen desbloqueou um jogo muito complicado para o Barcelona contra o Guadalajara 🥶#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadoRei #Guadalajara #Barcelona pic.twitter.com/P1lTsTsdB1— sport tv (@sporttvportugal) December 16, 2025
Após um nulo ao intervalo, Andreas Christensen, ex-Chelsea, fez o primeiro da partida (76m). O primeiro da conta pessoal na temporada. Marcus Rashford fechou as contas do jogo já nos instantes finais (90m).
Rashford aproveitou uma grande bola de Yamal para fechar as contas do jogo 😮💨#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadoRei #Guadalajara #Barcelona pic.twitter.com/8NS2wzRXi1— sport tv (@sporttvportugal) December 16, 2025
Já Gonçalo Guedes foi titular na vitória (2-1) da Real Sociedade frente ao Eldense, também do terceiro escalão espanhol. Luka Sucic (79m) deu a vantagem à formação da Liga espanhola. Quintana Nacho restabeleceu o empate pouco tempo depois (81m). Em tempo de compensação, Pablo Martin marcou o golo da vitória para a formação basca (90+6m).
O Valencia, por sua vez, bateu o Sp. Gijon, da II Liga espanhola, por 2-0. Os portugueses André Almeida e Thierry Correia foram suplentes não utilizados. Lucas Beltran (6m) e Dani Raba (48m) fizeram os golos da vitória.
Com estes resultados, as formações da La Liga resistem aos clubes de divisões inferiores e avançam para os «oitavos» da Taça espanhola.