O Barcelona venceu o Guadalajara, do terceiro escalão espanhol, por 2-0 nos 16 avos da Taça de Espanha. Os golos do triunfo surgiram já nos últimos minutos.

Após um nulo ao intervalo, Andreas Christensen, ex-Chelsea, fez o primeiro da partida (76m). O primeiro da conta pessoal na temporada. Marcus Rashford fechou as contas do jogo já nos instantes finais (90m).

Já Gonçalo Guedes foi titular na vitória (2-1) da Real Sociedade frente ao Eldense, também do terceiro escalão espanhol. Luka Sucic (79m) deu a vantagem à formação da Liga espanhola. Quintana Nacho restabeleceu o empate pouco tempo depois (81m). Em tempo de compensação, Pablo Martin marcou o golo da vitória para a formação basca (90+6m).

O Valencia, por sua vez, bateu o Sp. Gijon, da II Liga espanhola, por 2-0. Os portugueses André Almeida e Thierry Correia foram suplentes não utilizados. Lucas Beltran (6m) e Dani Raba (48m) fizeram os golos da vitória.

Com estes resultados, as formações da La Liga resistem aos clubes de divisões inferiores e avançam para os «oitavos» da Taça espanhola. 

