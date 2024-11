O Barcelona continua em grande forma e voltou a vencer na La Liga!

Este domingo, a equipa de Hansi Flick recebeu e venceu o Espanhol, por 3-1, na 12.ª jornada do campeonato.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 12 minutos, autoria de Dani Olmo após uma assistência de trivela de Lamine Yamal.

A intensidade e qualidade dos culés manteve-se e aos 23 minutos apareceu o segundo golo. Casado encontra Raphinha a desmarcar-se e serve o colega na cara do guarda-redes. O brasileiro agradeceu e picou a bola para o fundo da baliza.

Isto é o dia das grandes assistências no Barça 🔥 E a picadinha de Raphinha

🇪🇸 @LaLiga | @FCBarcelona 2 x 0 @RCDEspanyol#DAZNLALIGA pic.twitter.com/qSUhekvAip — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 3, 2024

O 3-0 surgiu ainda na primeira parte, com um bis de Dani Olmo, recentemente regressado de lesão.

Na segunda parte, o Espanhol tentou reagir e ainda reduziu, com um golo de Puado aos 63 minutos, porém o poderio da equipa da casa foi superior.

Com este resultado, o Barcelona reforça a liderança, com 33 pontos, e soma a 11.ª vitória. O Espanhol está na linha de água, em 17.º, com apenas 10.

