O princípio da tarde de domingo ficou marcado na Catalunha pela atitude de María Pilar León, do Barcelona. A defesa central procurou destabilizar a média Daniela Caracas, do Espanyol, tocando nas partes íntimas e questionando a adversária sobre o órgão genital.

O Barcelona venceu (0-2) e segue na liderança da Liga – com mais cinco pontos face ao Real Madrid – mas a reação do Espanyol transformou esses dados em meros detalhes.

«Queremos expressar nosso descontentamento e condenação pelos factos ocorridos no clássico. Esta é uma ação que consideramos inaceitável e que não deve passar despercebida. A jogadora do Barcelona fez um gesto que violou a privacidade de nossa jogadora. Mais tarde, quando [Daniela Caracas] se conformou com o ocorrido, ela percebeu a gravidade do gesto, mas preferiu não reagir com raiva para evitar sanções disciplinares e danos à equipa.»

«Além do que aconteceu em campo, também houve a lamentável reação nas redes sociais. (…) Colocámos os serviços jurídicos do clube à disposição da jogadora», lê-se, em comunicado.

Este caso surge enquanto decorre o julgamento de Luis Rubiales, acusado de agressão sexual contra Jenni Hermoso, após a final do Mundial de 2023.