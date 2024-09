Hansi Flick protagonizou, este domingo, um dos momentos mais caricatos da temporada, ao mudar de profissão durante breves instantes.

Tudo aconteceu durante o intervalo do jogo entre o Villarreal e o Barcelona, quando o jovem Toni Rodríguez pisou o banco onde se senta Hansi Flick, deixando (obviamente) vestígios do ato. Ora, quando o técnico chegou ao local, percebeu de imediato que algo se passava e apontou as culpas de imediato para o avançado de 16 anos, de sorriso na cara, mostrando dotes de inspetor.

Veja aqui o momento caricato entre o técnico do Barcelona e Toni Fernández: