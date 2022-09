Robert Lewandowski está a entusiasmar os adeptos do Barcelona com uma veia goleadora que resistiu à mudança da Bundesliga para La Liga de Espanha. Neste sábado, na receção ao Elche (3-0), o avançado polaco bisou e chegou aos 11 golos em oito jogos pela equipa catalã.

Verdu foi expulso ao 14.º minuto de jogo e Lewandowski abriu a contagem pouco depois da meia-hora (34m), após assistência de Álex Baldé, lateral esquerdo de apenas 18 anos.

Álex Baldé voltou a subir pelo seu flanco ao minuto 41, colocando desta vez a bola em Memphis Depay. O neerlandês, de costas para a baliza, rodou com mestria sobre o adversário e fuzilou Edgar Badía.

Pedri, que continua a espalhar classe com a camisola do Barcelona, teve um golo anulado pelo VAR ainda antes do intervalo. No reatamento (48m), foi Robert Lewandowski a fixar o resultado final, a passe de Depay. O português Domingos Quina foi suplente utilizado no Elche, entrando em campoo ao minuto 53.

O Barça assume provisoriamente a liderança na tabela classificativa de La Liga, enquanto o Real Madrid não entra em campo.

No outro jogo já realizado neste sábado, o Maiorca venceu o Almería com um golo solitário de Maffeo (1-0), ao minuto 25. Samuel Costa foi titular na equipa visitante e Dyego Sousa entrou na segunda parte (72m).