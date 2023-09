O Barcelona foi a Pamplona vencer o Osasuna por 2-1 no jogo que ditou as estreias de João Félix e de João Cancelo pelos catalães.

A dupla portuguesa começou o jogo no banco de suplentes, mas foi a jogo já na segunda parte. Primeiro, João Cancelo com o Barcelona a ganhar por 1-0 e, depois, Félix, imediatamente a seguir ao golo do empate do Osasuna.

Num jogo equilibrado, Jules Koundé deu vantagem aos blaugrana com um cabeceamento em cima do intervalo após canto batido por Gundogan.

Cancelo foi a jogo aos 59 minutos para o lugar de Sergi Roberto e aos 76 minutos Chimy Ávila fez o empate através de um remate colocado de pé direito.

Félix foi logo a jogo e pouco depois Lewandowski foi derrubado por Catena na área do Osasuna e encarregou-se de converter o penálti que deu a vitória aos catalães, que chegam aos 10 pontos na Liga espanhola, menos dois do que o líder Real Madrid.

