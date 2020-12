O Barcelona não foi além de um empate diante do Eibar na última terça-feira, terminando o ano no sexto lugar de La Liga, a cinco pontos do líder At. Madrid, que tem menos dois jogos disputados.

Numa partida em que desperdiçou um penálti e teve de correr atrás do resultado e na qual não contou com Messi, o Barcelona deixou uma pálida imagem a fechar o ano.

Mas mesmo sem ter jogado, Messi está no centro das atenções em Espanha, por um gesto intuitivo que teve no final do jogo e que resume bem o sentimento geral dos adeptos do Barcelona.

Há imagens que nem precisam de palavras para serem entendidas.