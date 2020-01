O Barcelona venceu o Granada pela margem mínima (1-0) na estreia de Quique Setién no comando técnico da equipa catalã. O único golo da partida surgiu apenas ao minuto 76, numa altura em que os visitantes já estavam em inferioridade numérica.



Com o jovem Ansu Fati, pouco inspirado, no lugar do lesionado Luis Suárez, a equipa da casa sentiu dificuldades para chegar ao triunfo. Já na segunda parte, antes do golo decisivo, Eteki rematou ao poste da baliza do Barça. Pouco depois, Germán foi expulso por acumulação de cartolinas amarelas.



A jogar contra dez, o Barcelona chegou ao golo num lance de fino recorte técnico. O jovem Riqui Puig recuperou a bola na esquerda e passou a Busquets, que lançou Messi. O argentino tocou para Griezmann, este serviu Arturo Vidal e o calcanhar do médio chileno colocou a bola à mercê de Leo Messi, que bateu o português Rui Silva com o pé direito. Domingos Duarte também foi titular no Granada.

Os catalães mantém assim a liderança na Liga espanhola, em igualdade pontual com o Real Madrid. O Granada está na 10.ª posição.