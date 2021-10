No primeiro jogo após a saída de Ronald Koeman, e com Sergi Barjuan no banco, o Barcelona voltou a marcar passo no campeonato espanhol, ao empatar frente ao Alavés (1-1).

Em Camp Nou, a primeira má notícia chegou aos 41 minutos, com a saída de Sergio Aguero. O argentino sentiu-se mal e, segundo a imprensa espanhola, foi mesmo transportado de ambulância para o hospital.

Apesar do susto, o Barça recompôs-se e chegou à vantagem no início do segundo tempo, por intermédio de Memphis Depay: com um grande remate ao ângulo, o holandês fez o 1-0 aos 49 minutos.

Não durou muito a vantagem culé. Três minutos depois, Joselu assistiu Rioja para o 1-1 da equipa basca, que contou com Loum, médio emprestado pelo FC Porto, no meio-campo.

A 20 minutos do fim, mais uma má notícia para o adversário do Benfica na Liga dos Campeões: Piqué lesionou-se e teve de ser substituído por Piqué.

O resultado não mais se alterou até ao apito final e o Barcelona cai mesmo para o nono lugar da La Liga, com 16 pontos – a oito dos líderes Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad. O Alavés está em 16.º.

Mais cedo, o Valência, de Gonçalo Guedes (titular) e Thierry Correia (suplente), venceu na receção ao Villarreal, por 2-0. Hugo Guillamón (43 minutos) e Carlos Soler (77 minutos) marcaram para o conjunto che.

Imagens: https://www.elevensports.pt/