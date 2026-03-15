Espanha
Há 32 min
VÍDEO: plantel do Barcelona vota após golear Sevilha... juntamente com Laporta
Eleições presidenciais decorrem este domingo, dia em que os catalães venceram em Camp Nou (5-2)
DIM
Eleições presidenciais decorrem este domingo, dia em que os catalães venceram em Camp Nou (5-2)
DIM
O plantel do Barcelona participou nas eleições presidenciais do Barcelona e exerceu o direito de voto, poucas horas após ter vencido o Sevilha por 5-2, no encontro deste domingo a contar para a 28.ª jornada da Liga Espanhola.
Pau Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, Raphinha, Dani Olmo e Bernal deslocaram-se até às mesas e votaram, mas com um dado curioso, já que Joan Laporta acabou por aparecer no local nesse exato momento. Pouco antes, também Hansi Flick já tinha colocado o seu boletim de voto numa das caixas presentes em Camp Nou.
Assista aqui ao momento:
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