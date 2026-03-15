O plantel do Barcelona participou nas eleições presidenciais do Barcelona e exerceu o direito de voto, poucas horas após ter vencido o Sevilha por 5-2, no encontro deste domingo a contar para a 28.ª jornada da Liga Espanhola.

Pau Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, Raphinha, Dani Olmo e Bernal deslocaram-se até às mesas e votaram, mas com um dado curioso, já que Joan Laporta acabou por aparecer no local nesse exato momento. Pouco antes, também Hansi Flick já tinha colocado o seu boletim de voto numa das caixas presentes em Camp Nou.

Assista aqui ao momento: