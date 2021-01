Foi preciso ir a penáltis, mas o Barcelona garantiu esta quarta-feira o apuramento para a final da Supertaça de Espanha, ao derrotar a Real Sociedad nos penáltis, depois de um empate a uma bola.

Em Córdoba, foi o Barça – sem Messi, lesionado – a adiantar-se no marcador, aos 39 minutos: Braithwaite combinou com Griezmann, o francês cruzou e De Jong, com um grande movimento, a cabecear para o fundo das redes.

No início da segunda parte, no entanto, o médio holandês borrou a pintura, já que se precipitou e cometeu penálti por mão na bola. Na marca dos onze metros, o capitão Oyarzabal não desperdiçou e deixou tudo empatado.

As oportunidades foram-se sucedendo, de parte a parte, mas ninguém desfez a igualdade. No prolongamento, já com Trincão em campo, Ter Stegen brilhou mais do que toda a gente e negou o 2-1 à Sociedad com duas enormes defesas, a remates de Zaldua e Januzaj.

O guarda-redes alemão, no entanto, continuava a não estar satisfeito e brilhou também nos penáltis: defendeu dois castigos máximos e deixou os blaugrana mais perto do triunfo. Griezmann ainda desperdiçou o primeiro match-point de forma disparatada, mas Riqui Puig selou a final para o Barça no quinto e último penálti.

No domingo, o Barcelona terá pela frente o Real Madrid ou o Athletic Bilbao, que se defrontam esta quarta-feira.