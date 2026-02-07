O Barcelona entrou em campo e não deu qualquer hipótese ao Maiorca, somando a terceira vitória consecutiva para a Liga Espanhola e segurando, por mais uma jornada, a liderança isolada da prova.

Samu Costa foi titular no conjunto visitante, que teve um encontro muito difícil, com pouca posse de bola e escassas oportunidades de golo. Por falar em golos, o primeiro surgiu ainda antes da meia hora de jogo, por intermédio do suspeito do costume. Após um remate desviado num defesa, a bola chegou aos pés de Lewandowski, que tirou um adversário da frente e rematou para o 1-0.

Esta vantagem manteve-se até ao apito do árbitro e o segundo tempo teve a mesma toada, com sinal «mais» para os catalães. Por isso, com alguma naturalidade, o Barcelona chegou ao segundo e com um toque de magia da estrela da companhia.

Lamine Yamal recebeu de Dani Olmo, trocou as voltas a um adversário e atirou de fora da área, sem qualquer hipótese para o guarda-redes. Um golo de levantar qualquer estádio e que praticamente confirmou a vitória dos líderes da prova.

Assista aqui ao momento de Lamine Yamal:

Ora, a partir daqui só deu Barcelona e apesar do número elevado de remates enquadrados com a baliza, o terceiro dos catalães apenas surgiu aos 83 minutos. A assistência de Fermín López permitiu a Marc Bernal estrear-se a marcar pela equipa principal do Barcelona, ao fim de 18 jogos.

Com 58 pontos, o conjunto orientado por Hansi Flick aumenta para quatro os pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que ainda tem de entrar em campo esta jornada, precisamente na visita ao reduto do Valência.