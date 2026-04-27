Xavi considera que Vitinha é um dos jogadores no futebol atual capaz de fazer o que o médio espanhol fazia, sobretudo no Barcelona e ao lado de Busquets ou Iniesta. Numa longa entrevista a Romário, o antigo campeão do mundo destaca a capacidade do português perceber o jogo mais à frente.

«Pedri, Vitinha, Mac Allister... Há três ou quatro jogadores que para mim são os melhores porque percebem o futebol coletivo. Percebem que quando passam a bola estão a pensar na próxima jogada ou no futuro dessa jogada. Não é apenas tocar na bola por tocar», explica.

Xavi recorda a Bola de Ouro conquistada por Lionel Messi em 2010 e considera que não lhe foi «roubada», apesar da conquista do Campeonato do Mundo com a Espanha. Para o internacional espanhol, o antigo colega de equipa é «absurdo» comparar-se ao argentino, que confessa ter tentado trazer de volta ao Barcelona, enquanto treinava os catalães. Faltou apenas o «sim» do presidente.

«Tentei trazê-lo de volta para o Barcelona enquanto treinador, mas não consegui. Falámos durante cinco meses, estava tudo pronto, mas no fim o presidente (Joan Laporta) disse que não», afirma.

«O Messi é muito melhor futebolista do que eu algum dia fui, muito mais. Para mim não há qualquer debate. A comparação é absurda. Por isso, quando estamos os três (Xavi, Iniesta e Messi) e no papel aparece Lionel Messi, eu acho que é justo. Ganhou o melhor. Eu sou um jogador de equipa, não sou um jogador individual. Na Bola de Ouro estamos a escolher um futebolista a nível individual. Não sinto que me tenham roubado uma Bola de Ouro», confessa.

Questionado sobre a chegada de Neymar ao Barcelona, com apenas 21 anos, Xavi afirma que não viu nenhum outro jogador tão próximo do nível de Messi como o jovem avançado brasileiro, em 2013.

«O Neymar veio para o Barcelona num momento em que o Neymar também estava presente. Foi uma bomba para mim. Na primeira semana, vi-o como o jogador mais próximo ao Messi. Não vi nenhum jogador mais perto do Messi do que o Neymar de 21 anos que veio para o Barcelona. Tive a oportunidade de o treinar, mas não surgiu a oportunidade. A verdade é que o Fair Play Financeiro condicionou-nos no momento de planear a equipa», acrescenta.