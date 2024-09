Vitor Roque abordou esta sexta-feira as dificuldades que sentiu na adaptação ao Barcelona e as «poucas oportunidades» que teve na formação da Catalunha.

Em declarações à «globoesporte» após a vitória dos sub-20 do Brasil sobre o México por 2-1, o jogador que chegou a ser associado ao Sporting no último mercado de transferências falou também sobre o acompanhamento psicológico e a forma como o ajuda nas fases menos boas.

«Foi um pouco complicado para mim. Tive algumas oportunidades, mas não da forma que eu pensei que seria. Estou com a cabeça tranquila agora, focado no Betis e só quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar vestindo a camisola da Seleção do Brasil. Acolheram-me muito bem aqui e estou feliz pela oportunidade de jogar no Betis», começou por referir.

«Sempre fui acompanhado por um "coach" mental, que me ajudou desde os 16 anos, quando passei por algumas dificuldades. Ainda hoje em dia procuro continuar a ser acompanhado, é algo que me tem ajudado bastante nesta fase», acrescentou o jogador.