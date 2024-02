Rafa Marín, jovem defesa do Alavés, emprestado pelo Real Madrid, recorreu às redes sociais para revelar em que estado ficou a perna esquerda após o jogo diante do Barcelona. A impetuosidade de Vítor Roque, que valeu a expulsão do brasileiro dos «culés», deixou Rafa Marín muito queixoso. E com razão.

«Imagens que falam por si», escreveu o defesa de 21 anos.

O Barcelona venceu na casa do «vizinho» Alavés, por 1-3, e segue na perseguição ao Girona e Real Madrid.

Recorde o lance que valeu a expulsão a Vítor Roque no vídeo associado ao artigo. [IMAGENS ELEVEN NA DAZN]