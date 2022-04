Xavi Hernández não esteve com rodeios após a derrota surpreendente do Barcelona em Camp Nou diante do Cádiz (1-0), que à entrada para esta jornada estava no 18.º lugar da Liga espanhola.

«Estamos chateados. Perdemos uma oportunidade de ouro para nos distanciarmos na luta pela Champions e para continuar na do título. Quase dissemos adeus à Liga. Somos o Barcelona e devemos fazer mais coisas. Devemos fazer mais coisas. Era uma vitória de fé e faltou-nos muito. Estamos a jogar a classificação para a próxima Champions e é uma evidência. Temos de nos classificar, seja como for. A equipa devia ter mostrado mais desejo, ilusão e vontade. Não é uma questão de atitude, porque os jogadores querem, mas necessitamos de caráter competitivo. Eles defendiam em cada lance como se fosse o último e há que igualar isso», afirmou em declarações reproduzidas pela imprensa espanhola.

«Temos de ser humildes e pensar que não fizemos fizemos nada. Para estarmos na Champions na próxima época é preciso jogar com mais fé, determinação e ímpeto. Não poder conceder oportunidades e temos de concretizar as que criamos», acrescentou.

Com este resultado, o Barcelona falhou uma oportunidade para se isolar no segundo lugar da Liga espanhola e manter-se uma ténue luz de esperança na luta pelo título que já não deve fugir ao rival Real Madrid. Agora, Xavi só pensa na presença na Champions na próxima época e em reerguer um gigante em crise. «Há que trabalhar para que o grande Barça volte. Ganhámos ao Real Madrid e ao Sevilha com dois grandes jogos com a mesma equipa e o mesmo staff. O Cádiz esteve extraordinário e devemos melhorar no que diz respeito ao futebol e a valores. Se já o fizemos, podemos voltar a fazê-lo. (...) Não estamos numa boa posição, embora tenhamos melhorado desde novembro. Tínhamos a ilusão de ainda conseguir ganhar algum título e há que mostrar mais desejo», concluiu.