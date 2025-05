Lamine Yamal tem conquistado o mundo do futebol pela sua arte. Muitas comparações vão surgindo. Na ressaca do título espanhol, o avançado «culé» elogiou Lionel Messi, mas garante que pretende escrever a sua própria narrativa.

«Não olho para os outros jogadores. Claro que adoraria ter esse nível de sucesso, o Messi é incrível, para mim o maior de todos os tempos, mas quero ter a minha própria carreira. Quero ser eu mesmo. O objetivo é alcançar o meu próprio sucesso», afirmou.

Apesar de ter apenas 17 anos, o internacional espanhol venceu, esta quinta-feira, a sua segunda Liga espanhola pelo Barcelona. Na ressaca do título, o jovem avançado elogiou Hansi Flick, que chegou ao emblema «blaugrana» no início desta temporada, sem esquecer a passagem de Xavi.

«Era preciso uma mudança. Somos muito gratos ao Xavi, que nos deu a oportunidade de estrear muitos jogadores jovens. O Flick deu-nos um novo fôlego. Precisávamos de uma mudança», disse em declarações ao «Barça One»

O Barcelona teve a melhor época do passado recente depois de alguns anos atribulados. O emblema da Catalunha venceu todas as competições nacionais. A nível europeu, ficou perto de atingir a final da Liga dos Campeões, mas caiu nas meias-finais frente aos italianos do Inter.

Yamal admitiu que vencer a Liga espanhola com o Barcelona é um «sonho». Deixou, ainda, uma mensagem aos adeptos, garantindo que não pretende ficar por aqui no que concerne a conquistar títulos.

«Quero dizer aos culés que isto apenas começou. É impossível cansar-me de vencer. Tenho isso sempre na cabeça», declarou à ESPN.

Ainda com muito pela frente, Yamal já conta com um currículo respeitável: Duas Ligas Espanholas, uma Supertaça, uma Taça de Espanha e um Europeu pela seleção espanhola. Na temporada atual totalizou, até então, 17 golos e 22 assistências.