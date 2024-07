Raúl de Tomás admitiu este domingo que se quer dedicar às touradas quando acabar a carreira de jogador.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, o antigo jogador do Benfica confessou já ter começado a pensar no que vai fazer após «pendurar as chuteiras», numa altura em que tem contrato com o Rayo Vallecano até 2027.

«Quando terminar a carreira vou continuar ligado ao mundo das touradas, mas isso não tira um minuto do meu trabalho como jogador de futebol, neste momento. Quando era pequeno, em casa, vestia uma camisa, pegava numa toalha e começava a tourear. Os meus pais viam-me e ficavam surpreendidos. Ainda assim, se não fosse jogador teria sido toureiro porque é uma profissão que admiro e gosto muito», admitiu o avançado espanhol.