A poucos dias da segunda mão dos «quartos» da Liga Europa, frente ao Sp. Braga, o Betis deslocou-se até ao reduto do Osasuna e não foi além de um empate a um golo.

Logo aos sete minutos, o conjunto de Sevilha adiantou-se no marcador e com assistência de Bellerín, antigo lateral do Sporting. Ezzalzouli apareceu no sítio certo para finalizar e dar vantagem aos visitantes.

Seguiu-se uma série de cartões amarelos e algumas faltas, uma delas que permitiu ao Osasuna beneficiar de uma grande penalidade. Da marca dos onze metros, Budimir não tremeu e atirou para o fundo da baliza.

O empate a um golo manteve-se até ao recolher para os balneários e o segundo tempo foi muito mais equilibrado, mas sem a eficácia dos primeiros 45 minutos. Este empate deixa o Betis no quinto lugar da prova, com 46 pontos, e o Osasuna segue na nona posição, a sete pontos do adversário.

Recorde-se que, na próxima quinta-feira, o Betis recebe o Sp. Braga para o encontro decisivo rumo às «meias» da Liga Europa.