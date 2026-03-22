Continua a série de maus resultados para o Betis, adversário do Sp. Braga nos «quartos» da Liga Europa, que este domingo perdeu por 2-1 na visita ao reduto do Ath. Bilbao.

O primeiro tempo teve um ligeiro ascendente da equipa da casa, que se colocou em vantagem no marcador aos 25 minutos, com a primeira de duas assistências de Iñaki Williams no jogo. Vivian atirou para o fundo da baliza e deu vantagem aos bascos no encontro.

Em cima do intervalo, o internacional espanhol voltou a assistir e Sancet respondeu da melhor forma ao passe para fazer o 2-0. Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo começou com três alterações no Betis.

Pablo Fornals, precisamente um dos jogadores que entrou para o segundo tempo, fez o gosto ao pé aos 75 minutos e deu esperança ao Betis para uma possível remontada no jogo. Tudo podia ter sido mais favorável para os visitantes dois minutos depois, não fosse Bakambu ter sido apanhado em fora de jogo e o golo não contar.

A vantagem do Ath. Bilbao não se perdeu até final e os bascos regressaram às vitórias três jogos depois, sendo que o Betis tem seis pontos de vantagem sobre o adversário deste domingo e ocupa o quinto lugar da prova.