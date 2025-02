O Bétis deslocou-se até ao reduto do Getafe e venceu por 2-1, num jogo em que Domingos Duarte foi titular e acabou expulso, já no período de compensação da segunda parte.

Em excelente forma desde que chegou a Sevilha, Antony voltou a fazer estragos e deu a Isco a oportunidade de colocar o adversário do V. Guimarães na Liga Conferência em vantagem no marcador. O internacional espanhol agradeceu e gelou o Coliseum pela primeira vez.

Ora, o resultado manteve-se até ao intervalo e as coisas acabaram por piorar para o Getafe na segunda parte, quando o mesmo Isco beneficiou de uma grande penalidade e não tremeu no frente a frente com o guarda-redes, ampliando para 2-0 o marcador.

Pouco depois, o conjunto da casa conseguiu responder, por intermédio de Borja Mayoral (82 minutos), mas de nada serviu para influenciar o desfecho do encontro. Já em período de compensação, Antony viu o vermelho direto e Domingos Duarte também acabou por ser expulso por acumulação de amarelos.

Com este resultado, o Bétis sobe a sétimo na Liga Espanhola e tem agora os mesmos pontos que o Rayo Vallecano, ainda que a diferença de golos seja inferior.