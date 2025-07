William Carvalho é a grande ausência da lista de convocados do Bétis para o estágio que o clube vai realizar no Algarve, entre os dias 9 e 17 de julho.

Através das redes socais, o emblema espanhol anunciou os 33 eleitos por Manuel Pelegrini para a deslocação até ao sul do país, sendo que no calendário estão os jogos frente ao Farense e à União de Leiria (19 de julho), num torneio com encontros de 45 minutos.