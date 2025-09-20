Espanha: Betis agrava crise de resultados da Real Sociedad
Derrota por 3-1 em Sevilha deixa equipa de Gonçalo Guedes com apenas dois pontos em cinco jornadas na Liga Espanhola
O Betis recebeu e venceu a Real Sociedad, por 3-1, e agravou assim a crise de resultados do emblema basco para a Liga Espanhola.
Em Sevilha, o encontro começou de feição para o conjunto da casa, que se colocou em vantagem logo aos sete minutos, graças ao golo apontado por Cucho Hernández. Ainda assim, a Real Sociedad mostrou uma boa reação e pouco depois teve no pé esquerdo de Brais Mendéz a fórmula para chegar ao empate.
Este resultado manteve-se até ao intervalo e o que se assistiu no segundo tempo foi um ascendente claro do Betis, que beneficiou de uma infelicidade de Remiro para chegar ao 2-1, antes de Pablo Fornals terminar com as dúvidas e fazer o terceiro da equipa orientada por Pellegrini, aos 69 miuntos.
Gonçalo Guedes foi suplente utilizado na Real Sociedad, que ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção, ainda sem qualquer vitória, e com apenas dois pontos somados em cinco jornadas. O Betis é quarto classificado e regressou aos triunfos, quatro jogos depois.