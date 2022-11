Bétis e Sevilha empataram neste domingo a um golo (1-1) num dérbi intenso, como vem sendo hábito, marcado por três expulsões por vermelho direto.

Montiel deixou a equipa visitante em desvantagem numérica ao minuto 38, mas Fekir (45+3m) e Borja Iglesias (49m) também foram expulsos e o Bétis terminou o encontro com nove elementos.

Um autogolo de Jesús Navas (43m) tinha colocado a formação de William Carvalho em vantagem - Rui Silva foi suplente não utilizado. Porém, o ex-Sporting Gudejl evitou o desaire do Sevilha ao minuto 81, fixando o resultado final.

O Bétis ocupa a 4.ª posição na tabela classificativa de La Liga, com 24 pontos, enquanto o Sevilha está no 17.º lugar, com 11.

