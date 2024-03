O Bétis foi a casa do Rayo Vallecano perder por 2-0, naquela que foi a terceira derrota consecutiva para a formação andaluz.

Com Rui Silva a titular, o Rayo Vallecano adiantou-se no marcador aos 40 minutos, por intermédio de Florian Lejeune. Já no segundo tempo e com William Carvalho em campo, os visitantes voltaram a sofrer, desta vez com o golo de Sergio Camello, que fixou assim o resultado em 2-0.

Com esta derrota, o Bétis ocupa o sétimo lugar do campeonato e está agora a quatro pontos do primeiro de seis lugares que dão acesso às competições europeias na próxima temporada.