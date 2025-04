O Betis deslocou-se até ao reduto do Girona e venceu por 3-1, num jogo em que William Carvalho foi titular.

Logo aos seis minutos, os visitantes colocaram-se em vantagem no marcador, graças à assistência de Isco e à finalização certeira de Johnny Cardoso. Ora, o primeiro tempo foi praticamente dominado pela equipa que ocupa a sexta posição da tabela classificativa e foi com alguma naturalidade com que acabou por chegar o 2-0.

Antony respondeu da melhor forma ao passe de Perraud e finalizou para o fundo da baliza. Pouco depois, Isco também teve tempo e espaço para colocar o nome na lista de marcadores, ampliando para três os golos de vantagem do Betis antes do apito do árbitro. Já na segunda parte, o melhor que o Girona conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, por intermédio de Stuani.

Com este resultado, a equipa de Sevilha soma 51 pontos e está apenas a um do Villarreal, que ocupa a primeira de cinco posições que dão acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.