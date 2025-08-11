Isco perdoa Larrubia por fratura sofrida: «Não há nada a reprovar»
Jogador do Bétis sofreu uma fratura sem desvio no terço médio do perónio esquerdo depois de um lance num amigável com o Málaga
Os últimos dias não têm sido fáceis para Larrubia. O jogador do Málaga lesionou Isco num jogo amigável e acabou por fraturar o perónio esquerdo do internacional espanhol do Betis.
No entanto, depois de Larrubia ter sido alvo de vários insultos, foi o próprio Isco que deixou uma mensagem positiva para o colega de profissão.
«Não há nada a reprovar, amigo, é apenas um momento do jogo como os centenas que acontecem em cada partida! Um abraço e boa sorte nesta temporada», escreveu o jogador do Betis no X.
Nada que reprocharte amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido! Un abrazo y buena suerte esta temporada 💪💪— ISCO ALARCON (@isco_alarcon) August 10, 2025
Também o Málaga reagiu e garantiu todo o apoio aos dois jogadores que estiveram envolvidos no lance.
«Em momentos como este, queremos destacar a tua nobreza, David. Todo o nosso apoio e carinho numa situação que sabemos ser difícil para ti. O Malaguismo está contigo. Isco, serás sempre um dos nossos. Enviamos-te toda a nossa força e os nossos melhores votos para uma recuperação rápida e completa», pode ler-se.
En momentos como este, queremos destacar tu nobleza, David. Todo nuestro apoyo y cariño en una situación que sabemos también es difícil para ti. El malaguismo está contigo.— Málaga CF (@MalagaCF) August 10, 2025
Isco, siempre serás uno de los nuestros. Te enviamos toda la fuerza y nuestros mejores deseos para una… pic.twitter.com/GOjEhWUwzi