Os últimos dias não têm sido fáceis para Larrubia. O jogador do Málaga lesionou Isco num jogo amigável e acabou por fraturar o perónio esquerdo do internacional espanhol do Betis.

No entanto, depois de Larrubia ter sido alvo de vários insultos, foi o próprio Isco que deixou uma mensagem positiva para o colega de profissão.

«Não há nada a reprovar, amigo, é apenas um momento do jogo como os centenas que acontecem em cada partida! Um abraço e boa sorte nesta temporada», escreveu o jogador do Betis no X.

Nada que reprocharte amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido! Un abrazo y buena suerte esta temporada 💪💪 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) August 10, 2025

Também o Málaga reagiu e garantiu todo o apoio aos dois jogadores que estiveram envolvidos no lance.

«Em momentos como este, queremos destacar a tua nobreza, David. Todo o nosso apoio e carinho numa situação que sabemos ser difícil para ti. O Malaguismo está contigo. Isco, serás sempre um dos nossos. Enviamos-te toda a nossa força e os nossos melhores votos para uma recuperação rápida e completa», pode ler-se.