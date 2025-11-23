Espanha
OFICIAL: Isco renova contrato com o Betis até 2028
Médio espanhol ainda não jogou na presente temporada devido a lesão
O Betis anunciou este domingo a renovação de contrato com Isco Alarcón até 2028, tendo prolongando o vínculo por mais uma temporada.
O anúncio foi feito no estádio Benito Villamarín, com o clube de Sevilha a exibir uma enorme tarja com a notícia da renovação. De referir que Isco ainda não jogou esta temporada, devido a lesão, mas este domingo foi convocado para o duelo com o Girona.
Isco representa o Betis desde 2023/24 e desaflcou a equipa na pré-época, depois de sofrer uma fratura sem desvio no terço médio da fíbula esquerda. Ao longo da carreira representou também o Real Madrid, Málaga e Valência.
