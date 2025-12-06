VÍDEO: Barcelona goleia Betis com «hat-trick» de Ferran Torres
Bardhji e Lamine Yamal apontam os restantes golos dos catalães no triunfo por 5-3, em Sevilha
Bardhji e Lamine Yamal apontam os restantes golos dos catalães no triunfo por 5-3, em Sevilha
O Barcelona deslocou-se até ao reduto do Betis e goleou por 5-3, com destaque claro para o «hat-trick» de Ferran Torres, que permite aos catalães distanciarem-se (à condição) e manterem a liderança da Liga Espanhola.
A verdade é que o encontro não começou de feição para os comandados de Hansi Flick e Antony fez o gosto ao pé logo aos seis minutos, num lance algo atabalhoado dentro da área catalã. O internacional brasileiro não facilitou e, de pé direito, atirou para o 1-0.
Ora, a reação do Barcelona não demorou a chegar e logo em dose dupla para Ferran Torres. Aos 11 minutos, a passe de Koundé, o avançado espanhol restabeleceu a igualdade no marcador e dois minutos depois confirmou a reviravolta e o «bis», com um pontapé acrobático, depois de um lance fantástico de Bardghji.
A partir daqui, o rumo do jogo transformou-se por completo e os catalães partiram para cima do adversário sem qualquer dó nem piedade. Uma avalanche ofensiva que fez com que o resultado ganhasse contornos de goleada até ao apito do árbitro, com Bardghji a fazer o terceiro (31 minutos) e Ferran Torres a atirar para o 4-1, confirmando o «hat-trick».
As equipas recolheram aos balneários com o 4-1 no marcador e o Barcelona voltou para o relvado com vontade de fazer mais. O técnico alemão mudou uma peça ao intervalo e acabou por ser a jóia da coroa a completar a mão cheia de golos. Da marca dos onze metros, Lamine Yamal não tremeu e atirou para o quinto dos catalães.
Este resultado permitiu ao conjunto visitante ter mais liberdade para procurar a baliza adversária e ainda faturou por duas vezes, com golos de Llorente e Cucho Hernández, mas sem qualquer perigo para o desfecho do encontro.
O Barcelona é líder isolado da Liga Espanhola e tem agora quatro pontos de vantagem para o Real Madrid (à condição), somando a sexta vitória consecutiva para a prova.
Já no dérbi basco, entre Alavés e Real Sociedad, o golo decisivo foi apontado em cima do intervalo, quando Lucas Boye converteu uma grande penalidade e deu o triunfo à equipa da casa. Gonçalo Guedes foi titular no conjunto visitante e completou os 90 minutos.