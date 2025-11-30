O Betis venceu o dérbi de Sevilha (2-0). Ainda assim, o jogo ficou marcado por uma suspensão da partida que tardou o apito final.

Com este resultado, o Betis regressa às vitórias depois de ter escorregado na receção ao Girona. Pelo Sevilha, o portugues Fábio Cardoso, ex-FC Porto, foi suplente não utilizado.

No Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, os golos surgiram apenas no segundo tempo. Pablo Fornals, médio que regressou recentemente às convocatórias da seleção espanhola, fez o primeiro da partida (54m).

O segundo golo dos «verdiblancos» surgiu vindo do banco. Sergi Altimira entrou em campo aos 63 minutos e precisou de pouco tempo para fazer o gosto ao pé (68m).

Ora, já perto do fim, foram atiradas coisas para o relvado e o árbitro decidiu interromper a partida. O jogo foi primeiro interrompido e posteriormente suspenso durante vários minutos.

Com o jogo reatado, o resultado não se alterou e o Betis acabou mesmo por vencer (2-0) o dérbi de Sevilha. O Betis voltou a vencer o rival fora, algo que não acontecia desde 2018. Voltou, também, a vencer dois dérbis seguidos 30 anos depois (1995).

Com este resultado, a equipa de Manuel Pellegrini, que renovou recentemente, está no quinto lugar com 24 pontos. O Sevilha, por sua vez, é 12.º com 16 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga espanhola.



