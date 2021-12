O Betis goleou a Real Sociedad por 4-0, foi superior em todo o jogo, mas o resultado começou a ser construído em cima de um erro garrafal do guarda-redes basco, Remiro.



Em cima dos 15 minutos, um passe longo de Guardado procurava Willian José e Remiro saiu da área para fazer não se sabe bem o quê, pois o lance era inofensivo e havia um defesa da Real logo ao lado. A baliza ficou deserta e Álex Moreno inaugurou o marcador.



Na segunda parte, Juanmi, Fekir e novamente Álex Moreno construíram a goleada.



Rui Silva esteve na baliza do Betis e William Carvalho entrou aos 66 minutos.



O Betis tem 33 pontos e é terceiro, a Real Sociedad tem 29 e segue logo a seguir: CLASSIFICAÇÃO.



VÍDEO: o resumo do 4-0 em Sevilha