Bojan Krkic anunciou esta quinta-feira, aos 32 anos, o final da carreira como futebolista profissional.

O agora antigo avançado, cuja última equipa foram os japoneses do Vissel Kobe, revelou a decisão numa conferência de imprensa que decorreu em Camp Nou, casa do Barcelona, onde Bojan fez a formação e começou a jogar.

«Com oito ou nove anos entrei neste clube, que é a minha família, e com 32, depois de muitas vivências, quero anunciar que acabo uma etapa. Estou agradecido por tudo o que vivi. Temos de ser honestos, acho que chegou o momento [de acabar a carreira]. Decidi pôr um ponto final», disse, citado pelo Sport.

Com as lágrimas nos olhos, Bojan prosseguiu: «Obrigado ao Barça por permitir-me dizer adeus aqui, no meu clube.»

«Estas decisões não são fáceis. Há 12 anos que estava longe de casa e a nível profissional sinto-me realizado. Quero desfrutar de uma nova etapa junto da minha família», acrescentou.

Bojan, refira-se, ainda vai realizar um último jogo, com data ainda por definir: será com a seleção catalã. «Vai fazer-me muito feliz. A federação está a trabalhar para encontrar um jogo no princípio de junho.»

Além do Barcelona – onde chegou a ser apontado como uma das maiores promessas do futebol mundial – e do Vissel Kobe, Bojan representou a Roma, o Milan, o Ajax, o Stoke City, o Mainz, o Alavés e o Montréal.