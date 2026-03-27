Raphinha sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, durante o particular entre Brasil e França, e vai parar aproximadamente cinco semanas.

Através das redes sociais, o Barcelona confirmou a lesão do internacional brasileiro, que deverá falhar todos os jogos dos catalães até à visita ao Osasuna, marcada para 3 de maio. Esta temporada, Raphinha soma 19 golos e sete assistências nos 31 jogos que realizou pela equipa principal.

