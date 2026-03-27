Espanha
Há 1h e 36min
Raphinha lesiona-se pelo Brasil e pára aproximadamente cinco semanas
Avançado do Barcelona sofre lesão no bíceps femoral da coxa direita no particular com a França
Raphinha sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, durante o particular entre Brasil e França, e vai parar aproximadamente cinco semanas.
Através das redes sociais, o Barcelona confirmou a lesão do internacional brasileiro, que deverá falhar todos os jogos dos catalães até à visita ao Osasuna, marcada para 3 de maio. Esta temporada, Raphinha soma 19 golos e sete assistências nos 31 jogos que realizou pela equipa principal.
Comunicado médico ❗— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026
Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia.
Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/zYLMa6ztb3
