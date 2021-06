Depois de Sergio Busquets ter testado positivo à Covid-19, o selecionador espanhol, Luis Enrique, chamou Brais Méndez à condição.



O próprio jogador do Celta de Vigo confirmou a chamada assim como o clube galego. O médio de 24 anos interrompeu as férias e Mikonos e vai apresentar-se na Cidade Desportiva «Las Rozas» o mais rápido possível para treinar às ordens do selecionador espanhol. Ainda não há informação oficial sobre a presença ou não de Busquets na fase final do Euro 2020.



Brais Mendéz cumpriu 36 jogos pelo Celta de Vigo esta época.



A Espanha tinha entretanto uma jogo particular agendado com a seleção da Lituânia, o qual vai ser disputado pela seleção sub-21, orientada por Luís de la Fuente. A Federação vai devolver o preço dos bilhetes a todos os adeptos que já tivessem adquirido um ingresso e que não pretendam ver a seleção sub-21 jogar.