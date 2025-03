Um encontro de cadetes, em Burgos, terminou com uma agressão de um pai a um árbitro e contornos desastrosos para o Capiscol CF.

Ora, o Comité de Competição e Disciplina Desportiva da Federação de Futebol de Castela e Leão decidiu atribuir uma sanção ao clube, que além de ter de pagar uma multa de 1.500 euros, irá também descer de divisão no fim da temporada. Tudo isto porque a federação atribui total responsabilidade ao Capiscol CF pelo comportamento dos seus adeptos e apela também à capacidade do mesmo em «ajudar ao correto desenvolvimento dos jogadores».

O incidente aconteceu no último domingo e de acordo com a sentença, a agressão «foi repentina e inesperada, com o objetivo de causar dano na outra pessoa». Assim sendo, o Comité classificou a situação como «gravíssima» e atribuiu uma punição «exemplar, justa e equilibrada».

Após o ocorrido, o próprio clube recorreu às redes sociais para apelar ao bom comportamento dos adeptos, ainda que por vezes «seja difícil controlar as emoções». Na mesma nota, o Capiscol pede para que os atletas colaborem com os árbitros, respeitem os adversários e todos os adeptos.

Veja aqui o comunicado do Capiscol CF nas redes sociais: