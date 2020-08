O antigo médio do FC Porto José Campaña está na lista preliminar de convocados de Luis Enrique para a seleção espanhola para os encontros particulares com a Alemanha e Ucrânia, disputados na primeira semana de setembro.

O curioso é que o jogador passou, sem sucesso, pelo futebol português: emprestado aos dragões pela Sampdoria na temporada 2014/15, o espanhol não logrou realizar mais do que seis jogos pela equipa principal, quatro deles na Taça da Liga e dois no Campeonato. No final da temporada o FC Porto não avançou para a contratação e jogador saiu sem glória.

Agora, cinco anos depois, o jogador integra a lista de pré-convocados da seleção espanhola, fruto do bom rendimento durante esta temporada com a camisola do Levante. 40 jogos e dois golos é o seu saldo individual.